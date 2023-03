Luís Castro elogia Roberto Martínez: «Espero que consiga grandes conquistas para o futebol português»

Luís Castro foi um dos nomes associados ao comando técnico da Seleção Nacional aquando da saída de Fernando Santos do cargo, numa situação que o treinador, atualmente no Botafogo, desvalorizou em conversa com os jornalistas no fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol."Não estive atento, estive atento à entrada do Martínez. Sei que é uma pessoa de grande qualidade e que tem feito um trajeto muito bom. Está a rodear-se de pessoas competentes e isso abre-nos boas perspetivas para o futuro para a Seleção, temos grandes jogadores e um grande selecionador, tal como já havia sido Fernando Santos. A minha esperança é que consiga o que Fernando Santos conseguiu, grandes conquistas para o futebol português", começou por referir.A iniciar a sua segunda temporada no Brasil, Luís Castro deu a conhecer os ensinamentos que retirou até aqui desta experiência: "Aprendi que o tempo do futebol não é igual em todos os contextos e que temos de estar preparados para percorrer mundo ou então o mundo vai colocar-nos um conjunto de problemas que temos de resolver. Para mim não há treinador português, brasileiro, inglês ou espanhol, há treinador no mundo global. No entanto, sei que estou num país onde há muitos jogos, uma cultura de resultados muito forte e onde os adeptos são muito emotivos".