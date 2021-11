Luís Castro: «Quem não quer ser selecionador nacional?»

Luís Castro não esconde que um dia gostaria de ser selecionador nacional, mas o treinador português do Al-Duhail, no Qatar, considera, em declarações à Rádio Renascença, que o cargo está muito bem entregue a Fernando Santos."É um objetivo para mim ser treinador de seleção e não da seleção A, B ou C. Gostava muito de representar um país enquanto selecionador nacional. Portugal é como uma grelha de Fórmula 1. Não estou nos primeiros lugares e tenho que aceitar. Por essa razão não olho para isso como uma prioridade da minha carreira. Agora, quem não quer ser selecionador nacional e representar o seu país? Toda a gente quer e eu não fujo à regra. Mas oxalá o Fernando Santos esteja na seleção mais 10 anos e conquiste mais títulos. O lugar está muito bem entregue", explica.Luís Castro esteve no FC Porto de 2006 a 2016, mas assume que treinaria os rivais. "Treinaria qualquer um dos três grandes em Portugal, mas não está nos meus horizontes voltar. Não passa pelo futuro imediato porque não fui convidado e Portugal está muito bem servido de treinadores. Os grandes estão muito estáveis e, juntamente com o Sp. Braga, estão a fazer trabalhos fantásticos na Europa."