Luís Figo marcará presença no Eslováquia-Portugal... com candidatura à vista

O duelo desta sexta-feira entre Eslováquia e Portugal tem um carácter importante para as contas da Seleção Nacional no apuramento para o Euro'2024 e contará com um espetador bem atento na bancada, neste caso Luís Figo. Ao queapurou, o antigo internacional português de 50 anos irá marcar presença em Bratislava para assistir ao vivo à partida da 5ª jornada do grupo J da qualificação, isto numa altura em que antigo Bola de Ouro equaciona avançar com uma candidatura para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tal como adiantou o Expresso.O cenário de avançar para a corrida eleitoral da FPF, que verá Fernando Gomes terminar o mandato a partir de 2024, é uma forte hipótese para Figo, o qual, tal como o nosso jornal noticiou na edição desta sexta-feira ponderava viajar até à Eslováquia para acompanhar o encontro da formação das Quinas. Desta forma, o ex-jogador prepara terreno para a candidatura à liderança da FPF.Além de Figo, também estarão presentes na capital eslovaca vários presidentes das associações de futebol portuguesas, a convite de Fernando Gomes, atual líder da FPF. A partida entre Portugal e Eslováquia tem início marcado para as 19h45, no Estádio Nacional de Bratislava.