Luís Filipe Vieira assistiu ao encontro com Andorra na tribuna

As bancadas do Estádio da Luz só acolheram as comitivas das duas seleções pois o jogo voltou a ser disputado à porta fechada. No entanto, na tribuna, Luís Filipe Vieira não perdeu a oportunidade de assistir a mais uma vitória da Seleção Nacional na casa dos encarnados. Devido às proibições vigentes originadas pela Covid-19, o presidente das águias viu o jogo sozinho, enquanto atendia algumas chamadas.