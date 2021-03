Luís Neto chamado à Seleção Nacional

Luís Neto foi chamado à Seleção Nacional, em substituição do lesionado Pepe. O central do FC Porto foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF após lesão sofrida diante do Portimonense e, para o seu lugar, foi chamado o defesa do Sporting, tendo em vista os jogos de qualificação do Mundial'2022 frente ao Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.





A Equipa das Quinas enfrenta, dia 24, em Turim, o Azerbaijão e, dia 27, a Sérvia, em Belgrado. O terceiro jogo de qualificação terá lugar, dia 30, na Cidade do Luxemburgo.