Luka Jovic também sabe decidir

Luka Jovic teve poucas oportunidades para se mostrar esta época no Real Madrid – fez apenas um golo em 19 jogos pelos campeões espanhóis –, mas ontem demonstrou que também pode ser decisivo. Dragan Stoijkovic deu-lhe a titularidade no eixo do ataque da Sérvia – Mitrovic, o habitual dono do lugar, nem saiu do banco de suplentes –, o antigo avançado do Benfica acabou por fazer o único golo da noite no importante triunfo na Suécia. Já no período de descontos da primeira parte (45’+3), Jovic rematou para o fundo das redes de Robin Olsen após passe de Pavlovic, na sequência de um pontapé de canto de Tadic. Um golo crucial para manter bem vivo o sonho da subida à Liga A, principalmente depois da derrota caseira com a Noruega na ronda inaugural do Grupo 4 da Liga B – a Sérvia passou, assim, a somar seis pontos, menos um do que os noruegueses.