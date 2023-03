Luxemburgo-Portugal foi o programa mais visto do ano

A goleada de Portugal no Luxemburgo e Portugal foi o programa mais visto do ano, tendo batido o recorde que pertencia ao encontro de estreia de Roberto Martínez, em que a equipa das quinas bateu o Liechtenstein, por 4-0.O jogo da 2.ª jornada da fase de qualificação para o Euro'2024 foi visto por um total de 4,1 milhões de telespectadores e 2,3 milhões de audiência média, tendo registado 44% de share. O pico de audiência aconteceu já na parte final da partida, com três milhões de espectadores a assistir.A Seleção Nacional, recorde-se, só volta a jogar em junho com nova dupla jornada de qualificação para o Euro'2024: recebe a Bósnia no dia 17 e visita a Islândia três dias depois.