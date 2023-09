Marcelo Rebelo de Sousa dá a tática: «Espero que joguemos melhor e que consigamos ganhar claramente»

Presença habitual nos jogos da Seleção, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Républica, estará na tribuna para assistir ao duelo entre Portugal e Luxemburgo."Assisti ao Luxemburgo-Portugal e ao contrário do que se pensa são uma equipa difícil. Ganhámos lá 6-0, mas foi difícil no arranque e eles têm jogadores portugueses. Espero que joguemos melhor e que consigamos ganhar claramente", começou por dizer o líder presidencial, em declarações à RTP.Já no interior do Estádio Algarve, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar aos jornalistas e fez mira ao Campeonato da Europa de 2024, que está a um pequeno de passo da Seleção Nacional."É mais difícil do que parece esta equipa do Luxemburgo. Tem bons jogadores de origem portuguesa. Acho que vamos ter equipas muito difíceis pela frente. O que vai de melhor da Europa está lá. Vai ser uma corrida importante, de pouco mais de seis meses, em que se exige muito à equipa. É um novo treinador, um novo clima. A equipa está a fazer-se", atirou o Presidente da Républica, aproveitando para "felicitar o Presidente da Federação Fernando Gomes [pela conquista do Campeonato da Europa de futsal sub-19]": "Excecional. Foi bom aquela ponta final, estarmos ali com aparentes dificuldades e depois conseguimos um resultado folgado."Vestido com uma gravata preta, Marcelo Rebelo de Sousa não esqueceu as vítimas do terramoto que abalou Marrocos e deixou uma mensagem de solidariedade. "Foi uma tragédia impressionante. Nós não temos completa noção. Estamos solidários e o minuto de silêncio significa não só que estamos próximos, mas sim afetivamente próximos. A capital mais próxima da portuguesa é Rabat", afirmou o chefe de Estado. Recorde-se que no jogo de hoje será cumprido um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia.