Marcelo Rebelo de Sousa jantou com jogadores e equipa técnica da Seleção Nacional

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa jantou esta terça-feira na Cidade do Futebol com os jogadores e restante equipa técnica da Seleção Nacional, onde Portugal se encontra em estágio de preparação para os jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

Em nota publicada no site oficial do organismo, a FPF revela que o Presidente da República esteve reunido com jogadores e aproveitou a sua estadia na Cidade do Futebol para ficar a conhecer melhor a equipa técnica liderada por Roberto Martínez.