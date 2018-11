Mário Rui admite "jogo especial" frente a Itália

"Sim é um jogo especial, pois já estou há alguns anos em Itália e vou defrontar alguns colegas de equipa. É um prazer defrontar uma seleção como a Itália e um colega como Lorenzo Insigne" - com quem revela ter trocado ideias - "Falámos muito sobre isso mas fica entre nós", disse.



A Seleção Nacional tem treino marcado para as 10h30 e viaja para Milão esta quinta-feira, às 14h30. "Vamos defrontar uma equipa que mudou muito desde o último encontro: joga de maneira diferente, com grande qualidade. Basta ver os últimos resultados. Melhorou bastante. Mas do outro lado também queremos dar continuidade ao que temos feito: ganhar e assumir já o primeiro lugar definitivo"Há vários anos a jogar em Itália, o defesa internacional português admite que este será um "jogo especial"."Sim é um jogo especial, pois já estou há alguns anos em Itália e vou defrontar alguns colegas de equipa. É um prazer defrontar uma seleção como a Itália e um colega como Lorenzo Insigne" - com quem revela ter trocado ideias - "Falámos muito sobre isso mas fica entre nós", disse.A Seleção Nacional tem treino marcado para as 10h30 e viaja para Milão esta quinta-feira, às 14h30.

Mário Rui foi o jogador da Seleção Nacional que esta quinta-feira compareceu junto dos jornalista para analisar o jogo com a Itália, agendado para sábado, referente à Liga das Nações. O jogador do Nápoles destacou a evolução positiva da seleção italiana desde o último confronto com Portugal, no entanto considera que a equipa das quinas está preparada para conquistar os 3 pontos.