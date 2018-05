Continuar a ler

"Estava no jantar de fim de época do Nápoles e foi o meu grande amigo Pepe Reina que me deu a notícia. Isto porque lhe pedi para guardar o meu telemóvel e depois comecei a receber mensagens. Foi quando ele me avisou", contou Mário Rui, bem-disposto.



Curiosamente, Mário Rui até pode reencontrar Pepe Reina no Mundial, caso o guarda-redes seja um dos eleitos de Julen Lopetegui. Portugal e Espanha defrontam-se a 15 de junho, em Sochi.

Depois do estreante Rúben Dias, Mário Rui é o jogador com menos internacionalizações na lista de eleitos de Fernando Santos. O defesa conta apenas com um jogo por Portugal e foi, precisamente, o último encontro particular antes da divulgação da convocatória - frente à Holanda, em março."Ainda não estou em mim. Estou muito feliz, é um orgulho representar o meu país e um sonho que se tornou realidade", contou Mário Rui a. Apesar da ansiedade para saber se seria, ou não, chamado por Fernando Santos, a verdade é que o lateral soube da notícia de uma forma... diferente.

Autor: David Novo