Martínez e o melhor arranque de qualificação de sempre de Portugal: «É importante ter um bom ponto de partida»

Com quatro vitórias em outros tantos jogos no arranque da qualificação para o Euro'2024, a Seleção Nacional conseguiu o melhor arranque de sempre num apuramento para um competição. Roberto Martínez foi esta quarta-feira convidado a comentar esse feito e, apesar de não querer entrar em euforias, referiu ser "importante ter um ponto de partida"."O importante é quando acaba o período de qualificação. Temos quatro jogos, mas isso não é nada. Precisamos de manter o nível ou melhorar para os próximos seis jogos, mas é sempre importante ter um bom ponto de partida para criar um ambiente de alto rendimento. E agora a seleção tem uns sinais muito positivos", referiu o selecionador nacional aos jornalistas, à margem da inauguração da nova clínica de António Gaspar, fisioterapeuta que trabalha com a Seleção Nacional há muitos anos.