Matheus Nunes: «Hoje realizei mais um sonho»

Matheus Nunes cumpriu este sábado a estreia absoluta pela Seleção Nacional. O médio do Sporting foi titular no triunfo (3-0) diante do Qatar e, após a partida, admitiu que realizou um sonho.





"Senti-me muito feliz. Os meus colegas transmitiram-me muita confiança e deixaram-me à vontade para fazer o que melhor sei fazer e para jogar como jogo no Sporting. Estou muito contente e agora só posso é melhorar para ter mais oportunidades", afirmou Matheus Nunes, em declarações à Sport TV."Sempre tive o sonho de jogar por Portugal, mas, principalmente, quando estava no Ericeirense, não pensava que fosse possível. Só tenho de agradecer à minha família e hoje rea", acrescentou.