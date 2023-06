Mialgia afasta Nélson Semedo do treino de preparação para o jogo com a Islândia

Nélson Semedo e João Palhinha foram as duas ausências do treino de Portugal na véspera do encontro com a Islândia, a contar para a fase de apuramento para o Euro'2024.

O lateral-direito, que foi opção na segunda parte do jogo frente aos bósnios, sofreu uma mialgia e realizará apenas trabalho de ginásio.

Já João Palhinha, que foi titular no último jogo, sentiu um desconforto no pé esquerdo e realizará apenas treino condicionado, com corrida no relvado.