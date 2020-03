Nani e a presença no Euro'2020: «Se houver uma pequena oportunidade...»

Nani ainda sonha com o Euro'2020 e com a possibilidade de renovar o título de campeão europeu. Aos 33 anos, o extremo do Orlando City deixou elogios aos jovens jogadores que estão aparecer na Seleção.





"É uma grande geração. Podemos ver qualidade dos jovens jogadores da próxima geração, mas sabemos que sempre que há uma grande competição, Mundial ou Europeu, é preciso uma equipa que junta juventude com experiência para fazer face às dificuldades da prova", disse o antigo jogador do Sporting em entrevista ao portal 'Goal'."Não se pode dizer que jogas nos Estados Unidos e que essa liga não é boa comparada com outras. Isso não é assim. Os melhores campeonatos são a Premier League, Espanha, provavelmente itália, e depois disso, a MLS não está muito distante. Vou dar o meu melhor e se houver uma pequena oportunidade para eu lá estar e representar a seleção, vou dar o meu melhor como sempre", frisou Nani.