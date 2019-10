Nélson Semedo: «Fizemos um bom resultado. Agora vamos à Ucrânia ganhar os três pontos»

Nélson Semedo mostrou-se "muito satisfeito" no final dode Portugal sobre o Luxemburgo, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2020.O defesa lateral do Barcelona não escondeu a felicidade por ter feito parte das escolhas de Fernando Santos para começar de início frente à congénere luxemburguesa, afirmando: "sempre que for chamado vou dar o meu melhor".O internacional português aproveitou ainda para realçar a importância do próximo encontro frente à Ucrânia, atual líder do grupo B, onde está inserida a Seleção Nacional, que venceu (2-0), esta sexta-feira,"Estou muito satisfeito com a vitória que é o mais importante. Fizemos um bom resultado em casa, com o apoio do público. Agora vamos à Ucrânia ganhar os três pontos. Houve uma altura em que baixámos um pouco o ritmo, mas estivemos nos primeiros 15 ou 20 minutos muito bem, fizemos o 1-0 e depois baixámos um pouco e eles subiram. Mas creio que fizemos um grande jogo. Eles defenderam em baixo e fomos pressionando. Na segunda parte, pressionámos e conseguimos fazer mais dois golos", frisou.