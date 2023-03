Notícia Record: Ricardo Carvalho integra equipa técnica de Roberto Martínez na Seleção Nacional

Além do antigo guarda-redes internacional português, Ricardo Pereira, também Ricardo Carvalho integrará a equipa técnica de Roberto Martínez na Seleção Nacional, apurouSegundo as informações recolhidas por, o antigo defesa-central assumirá as funções de treinador-adjunto. Já o ex-guarda-redes internacional português, Ricardo Pereira, ficará na estrutura técnica como treinador de guarda-redes. De resto, a equipa técnica de Roberto Martínez na Seleção Nacional contará ainda com Bruno Pereira, que ficará responsável pela análise e observação.Os três nomes referidos juntam-se aos do espanhol Jesús Seba e ao do inglês Richard Evans, já confirmados na equipa de Martínez, que na sexta-feira divulgará a sua primeira convocatória, no caso para os jogos frente a Liechtenstein (casa) e Luxemburgo (fora), a 23 e 26 deste mês, respetivamente, já a contar para a qualificação para o Euro'2024.Ricardo Carvalho, de resto, conta 119 internacionalizações por Portugal, sendo que 89 delas foram pela principal Seleção Nacional, onde participou na conquista do Euro'2016.Atualmente com 44 anos, o antigo defesa-central já soma duas temporadas de experiência como treinador-adjunto, ao ter trabalhado com André Villas-Boas no Marselha, nas temporadas 2019/20 e 2020/21.Recorde-se que, na apresentação como novo selecionador português, Roberto Martínez logo anunciou que queria ter na sua equipa técnica um adjunto português "que tenha sido jogador da Seleção e tido carreira internacional".