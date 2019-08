Novidade à porta a 29 de agosto

É já a 29 de agosto que Fernando Santos vai divulgar a lista de eleitos para o duplo compromisso da Seleção Nacional na fase de apuramento para o Europeu’2020. Portugal visita Sérvia (7 de setembro) e Lituânia (10 de setembro) em dois jogos importantes nas contas dos campeões europeus. Para esses encontros, o engenheiro fará, então, a primeira convocatória da nova época desportiva, pelo que novidades podem estar à porta para este ciclo. Uma delas prende-se com a possível chamada inédita de Ferro, central que terminou a temporada passada como titular do Benfica e que agora forma dupla de forma consistente com Rúben Dias.

Ainda assim, diga-se que Fernando Santos apenas escolheu três centrais na última convocatória, no caso para a final four da Liga das Nações. Na altura, Pepe, Rúben Dias e José Fonte foram os escolhidos, sendo que Danilo poderia desempenhar as funções de central caso fosse necessário. Desta forma, resta saber se o plano de renovação do eixo da defesa de Fernando Santos irá continuar neste duplo compromisso que surge numa altura em que Portugal tem dois pontos em dois jogos, estando no 4º lugar do Grupo B, a oito da líder Ucrânia (10 pontos em quatro encontros) e a dois do vice-líder Luxemburgo (quatro pontos em quatro jogos).

Sub-21 começam campanha

Logo depois de Fernando Santos será a vez de Rui Jorge anunciar os convocados para os primeiros encontros dos sub-21 na fase de apuramento para o Europeu’2021 da categoria. Será conhecido o novo grupo para atacar mais uma fase final, depois de o grupo anterior ter caído no playoff do Europeu’2019. O início da caminhada da equipa das quinas joga-se em Alverca, no dia 5 de setembro, diante de Gibraltar, antes da deslocação à Bielorrússia, a 10 de setembro. Noruega, Holanda e Chipre completam o Grupo 7.