Novos equipamentos da Seleção Nacional divulgados na segunda-feira

A Federação Portuguesa de Futebol sublinhou que as novas roupagens da Seleção Nacional irão ser reveladas na segunda-feira em parceria com a marca de equipamentos que patrocina a equipa das quinas, a Nike."Os novos equipamentos principais e alternativos assim como a t-shirt de aquecimento e o casaco do hino, serão os principais destaques da coleção que se destaca pelas suas cores vibrantes e pela ligação com a cultura e história portuguesa. A nova coleção apresenta a tecnologia Nike DRI-FIT ADV - a mais recente inovação de material de desempenho avançado da Nike projetada para o corpo em movimento dos atletas", garantiu a FPF no seu site oficial.