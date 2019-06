O abraço de Ronaldo a menino com doença rara: «Não existe felicidade tão grande como esta»

Ronaldo manda parar autocarro da Seleção para falar com criança doente Ronaldo manda parar autocarro da Seleção para falar com criança doente

Tiago Velho, figura conhecida no mundo do futebol por leiloar camisolas para ações solidárias, foi o grande responsável pelo encontro de Eduardo Moreira, menino de 11 anos com doença rara, ter concretizado o sonho de abraçar Cristiano Ronaldo. Já esta madrugada, publicou uma mensagem de agradecimento."Foi um dia especial e inesquecível que nunca vou esquecer. Ficou provado que não existe impossíveis. Agradeço as sms de felicitações pelo ato realizado, prometo que vou agradecer 1 a 1. Foi um momento especial para o Eduardo que bem merece pelo ser humano que ele é. Podia e tive oportunidade de tirar foto com o melhor do mundo mas não, este era o momento do Eduardo. Agradeço a quem o proporcionou, o meu muito obrigado do fundo do coração. Não existe felicidade tão grande como esta, vai ficar na memória para sempre. Quanto a mim, resta-me seguir o meu caminho e com a mesma humildade de sempre e sem tolices. Agradeço à imprensa nacional e internacional, sim internacional, nunca pensei que fosse tão longe, o meu muito obrigado!!!!!!", escreveu no Facebook.Conhecer Cristiano Ronaldo era um dos grandes sonhos de Eduardo, razão pela qual sábado foi de emoções fortes para toda a família Moreira. Vera, a mãe, explicou a Record todo o processo até ao momento em que o encontro se concretizou e revelou o estado de espírito do filho antes e depois de conhecer o ídolo."Ele está fora dele, muito feliz. Estava um bocado ansioso, até porque já tinha tentado na quinta-feira, mas hoje acordou cedo, esperançoso. Está muito contente. Ele gosta muito do Ronaldo e às vezes até diz que quer cortar o cabelo como ele. Isto foi muito importante para ele e para nós, que ficamos de coração cheio por vê-lo sorrir e feliz", referiu a Record com uma alegria imensa.