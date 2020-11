Trio de estreantes numa equipa com muitas novidades: eis o onze de Portugal diante de Andorra

A poucos dias do encontro decisivo com a França, a Seleção Nacional enfrenta esta tarde no Estádio da Luz a congénere de Andorra, numa partida na qual Fernando Santos aposta no seguinte onze inicial.





: Anthony Lopes; Nélson Semedo, Domingos Duarte, Rúben Semedo e Mário Rui; Sérgio Oliveira, Moutinho e Renato Sanches; Trincão, Paulinho e Pedro Neto