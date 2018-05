Rui Patrício é dono e senhor da baliza de Portugal. Foram dele as redes nos dez encontros de apuramento para o Mundial mas, por esta altura, Anthony Lopes e Beto procuram mostrar serviço enquanto o guarda-redes do Sporting ainda não está a trabalhar na Cidade do Futebol. A chegada do capitão dos leões até pode acontecer já hoje, mas os dois suplentes podem merecer a titularidade frente à Tunísia.Recentemente, Beto foi titular diante do Egito (2-1), enquanto Anthony Lopes foi a escolha ante a Holanda (0-3), mas ontem foi o guardião do Göztepe quem mais brilhou, com uma série de grandes defesas para travar Quaresma, Bernardo e companhia.