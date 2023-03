Os dois jogadores que Roberto Martínez deixou de fora para o Luxemburgo-Portugal

A UEFA divulgou, na manhã deste domingo, a ficha de jogo para o Luxemburgo-Portugal, com destaque para as ausências de Gonçalo Inácio e Raphael Guerreiro.O central do Sporting e o lateral do Borussia Dortmund, que tinham sido titulares na goleada diante do Liechtenstein (4-0) e que, de resto, atuaram os 90 minutos nessa partida, estão assim fora das opções de Roberto Martínez para o encontro desta noite, que se realiza pelas 19h45, no Luxemburgo.