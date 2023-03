Os surpreendentes nomes na lista de Martínez: entre os 200 estão alguns à procura da estreia e… Rafa Silva

Roberto Martínez mostra como é o seu dia de trabalho: do início da manhã "muito importante" à aula de português Roberto Martínez mostra como é o seu dia de trabalho: do início da manhã "muito importante" à aula de português

A carregar o vídeo ...

No vídeo divulgado esta quarta-feira para Federação Portuguesa de Futebol, que mostra como é um dia normal de Roberto Martínez, é possível ver o selecionador a analisar um ecrã com uma lista de jogadores - 200, segundo o selecionador - com a informação da utilização nos respetivos clubes. E na imagem é possível que um dos futebolistas é... Rafa Silva.Recorde-se que em setembro do ano passado, quando Fernando Santos ainda era o selecionador, o avançado do Benfica anunciou a renúncia à Seleção. "Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da minha carreira. Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos", comunicou, na altura, o jogador.Mais recentemente, a 23 de fevereiro,noticiou a visita de Roberto Martínez ao Seixal para conversar com Gonçalo Ramos, João Mário e António Silva, o trio de jogadores dos encarnados que representaram Portugal no Mundial do Qatar - falou ainda com Gonçalo Guedes. Uma prática que fez com todos os que estiveram nos convocados da competição, assim como outros futebolistas com histórico na Seleção.No quadro de Roberto Martínez é possível encontrar ainda jogadores que ainda não se estrearam na Seleção A de Portugal, como são os casos de Florentino (Benfica), Abdu Conté (Troyes), Francisco Conceição (Ajax), Xeka (Rennes), João Moutinho (o do Spezia) e Angel Gomes (Lille), jogador com nacionalidade portuguesa e nascido em Inglaterra (representou a seleção inglesa nos sub-17, sub-19 e sub-21), entre muitos outros.