Otávio e a chamada à Seleção Nacional: «É o momento de retribuir o carinho de toda uma nação»

Otávio, médio do FC Porto, reagiu esta quinta-feira à estreia na convocatória para a Seleção Nacional. Em publicação nas redes sociais, o jogador que recentemente recebeu a cidadania portuguesa fala que a chamada à equipa das quintas é a "realização de um sonho".





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ota´vio Monteiro (@otaviomonteiroo)

"Um dia em que a palavra honra ganha ainda mais sentido na minha vida. Há sete anos, escolhi Portugal como a minha casa e a casa da minha família. Aqui, fui acolhido por todos, fiz grandes amigos e, claro, sempre honrei a camisola do FC Porto. Hoje, a convocação para a Seleção Portuguesa chega como a realização de um sonho. Só posso agradecer a oportunidade de representar este país e as suas cores. Sinto que é o momento de retribuir o carinho de toda uma nação com esse chamado. Vamos com tudo!", escreveu na página oficial do Instagram.