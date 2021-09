Otávio e a estreia com golo pela Seleção: «Acho que nunca senti isto na minha vida»

Otávio marcou na estreia pela Seleção Nacional, na vitória de Portugal frente ao Qatar, por 3-1, em jogo de cariz particular antes do duelo para a qualificação europeia para o Mundial'2022 frente ao Azerbaijão, no próximo dia 7, terça-feira.





Em declarações no final da partida, o médio do FC Porto assumiu ter sentido algo único na sua carreira. "Estou sem palavras ainda. É um momento único jogar na seleção e com um golo ainda. Mas o mais importante, claro, foi a vitória. Agora é descansar que temos a seguir mais um jogo importante", começou por dizer o internacional português."Acho que nunca senti isto na minha vida. Foi um momento único para mim e vou guardar para sempre.""Fui bem recebido por todos, que me acolheram bem e me passaram confiança. E isso é o mais importante""Claro que sim!""Não. Sou só mais um para ajudar, se o mister precisar de mim estarei aqui disposto a ajudar", terminou.