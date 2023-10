Otávio: «É uma conquista desta grande família e de todos os portugueses»

Missão cumprida ? Estamos no Euro2024! É uma conquista desta grande família e de todos os portugueses, que nos apoiaram sempre. Obrigado Dragão por esse apoio incrível, já tinha saudades. Agora, vamos à conquista! Orgulho pic.twitter.com/yA7pK22lCS — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) October 14, 2023 "Missão cumprida, estamos no Euro'2024! É uma conquista desta grande família e de todos os portugueses, que nos apoiaram sempre. Obrigado Dragão por esse apoio incrível, já tinha saudades. Agora, vamos à conquista! Orgulho".

Otávio recorreu às redes sociais para demonstrar a sua satisfação pelo apuramento de Portugal para a fase final do Campeonato da Europa de 2024. O antigo médio do FC Porto aproveitou ainda para agradecer o apoio "de sempre" dos portugueses e em particular o que se fez sentir ontem no Estádio do Dragão, do qual já "tinha saudades".