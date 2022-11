Otávio: «Estou feliz por fazer parte do grupo e quero é ganhar o Mundial»

Apesar do "bom trabalho" frente à Nigéria, Otávio considera que a Seleção Nacional tem sempre aspetos a evoluir para conseguir conquistar o título mundial de seleções no próximo mês."Fizemos um bom trabalho, ganhámos bem e agora é foco no Mundial. Claro que há sempre algo para corrigir. É sempre necessário melhorar para poder conquistar este título", atirou o médio internacional por Portugal, mostrando-se focado em ajudar a equipa das quinas no Mundial."Se eu jogar ou não, isso não interessa. Eu quero é ajudar a equipa de qualquer maneira. Estou feliz por fazer parte do grupo e quero é ganhar o Mundial", terminou.