Palhinha: «Espero ser uma boa dor de cabeça para o selecionador»

A Seleção Nacional já começou a trabalhar às ordens de Roberto Martínez para preparar os jogos de apuramento para o Euro'2024 com Liechtenstein e Luxemburgo (dias 23 e 26, respetivamente) e todos os jogadores querem ser uma "boa dor de cabeça" para o novo selecionador nacional, como aponta João Palhinha."Espero fazer o meu trabalho. Não só no meio campo, mas no ataque e na defesa, temos um lote de jogadores muito bons e isso espalha bem a qualidade do nosso futebol. Espero ser uma boa dor de cabeça para o selecionador! Quero continuar a crescer como jogador no Fulham e sonho sempre estar presente na seleção", afirmou o médio, de 27 anos, numa entrevista à Sport TV que vai ser transmitida na íntegra esta terça-feira.