Paulo Bernardo testa positivo à Covid-19

Paulo Bernardo está infetado com Covid-19, sendo baixa confirmada na Seleção Nacional sub-21 para o jogo de terça-feira com Chipre."Paulo Bernardo, médio da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica, testou positivo à COVID-19 nos exames de despistagem realizados na Seleção Sub-21 de Portugal", anunciou o clube da Luz.A Federação Portuguesa de Futebol informou, por seu lado, que na sequência do teste positivo de Paulo Bernardo, André Almeida irá cumprir um período de isolamento profilático, por exposição.Os jogadores vão ser dispensados do estágio da Equipa das Quinas, que está concentrada em Lagos.