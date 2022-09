Pepe deixa mensagem de incentivo à Seleção Nacional: «Força para uma grande noite»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe deixou este sábado uma mensagem de incentivo à Seleção Nacional, que hoje visita a República Checa, nas redes sociais. O central português vai falhar o encontro em Praga e a receção a Espanha na terça-feira, ambos da Liga das Nações, após ter sido dispensado por ter sofrido uma lesão."Bom jogo malta! Força para uma grande noite", escreveu o defesa do FC Porto no Instagram.Portugal, recorde-se, joga hoje com a República Checa, a partir das 19h45, em jogo da 5.ª jornada da Liga das Nações.