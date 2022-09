Pepe dispensado da Seleção Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe foi dispensado da Seleção Nacional por motivos de ordem física, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol. O central vai assim falhar os jogos da Liga das Nações que Portugal realiza com a Rep. Checa e a Espanha.O defesa do FC Porto, assim como João Félix, foi ausência no treino desta quarta-feira da Seleção. Fernando Santos não chamará outro jogador para o seu lugar.