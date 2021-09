Pepe e Palhinha falham treino de preparação da Seleção para o duelo com Qatar

A seleção portuguesa de futebol treinou esta sexta-feira na véspera do particular com o Qatar sem Pepe e Palhinha, que ficaram no hotel, e sem Cristiano Ronaldo, dispensado após a vitória de quarta-feira sobre a República da Irlanda.





No relvado do Vale do Garrão, no concelho de Loulé, Fernando Santos contou com 18 jogadores de campo, que nos 15 minutos abertos à comunicação social se dedicaram aos habituais 'meeinhos', e três guarda-redes, em exercícios à parte.O central Pepe e o médio João Palhinha, que completam o lote de 23 jogadores disponíveis, não participaram no treino, ficando no hotel onde a seleção está hospedada a realizar trabalho específico.Ausência mais notada foi a de Cristiano Ronaldo, que na quinta-feira foi dispensado depois de ter visto um cartão amarelo, o segundo na fase de apuramento para o Mundial2022, na sequência dos festejos do golo que deu a vitória a Portugal frente à República da Irlanda (2-1), no Estádio Algarve, que o afasta do jogo de terça-feira no Azerbaijão, a contar para o apuramento para o Mundial2022.Antes da viagem para a Hungria, a partir das 12:00, o selecionador Fernando Santos e um jogador vão abordar o particular de sábado com o Qatar em conferência de imprensa.No sábado, Portugal defronta o Qatar no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, pelas 17:45, num encontro que será dirigido pelo húngaro Grego Bogár, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.