«Pepe, ganhar um título pelo meu país é o sonho!»: central revela conversa com Ronaldo em 2014

Brevemente no Canal 11. — Canal 11 (@Canal_11_Oficial) July 14, 2023

O Canal 11 divulgou esta sexta-feira um curto excerto de um documentário a lançar brevemente, no qual Pepe revela uma conversa que teve com Cristiano Ronaldo em 2014, depois de ambos terem conquistado a Liga dos Campeões pelo Real Madrid em pleno Estádio da Luz."Quando em 2014 ganhámos a Champions - e foi a minha primeira -, disse ao Cristiano 'fogo, nós precisamos de ganhar um título por Portugal'. E ele assim 'Pepe, isso é o sonho, ganhar um título pelo meu país'. Então, estávamos na mesa, no dia do jogo, a comer e ele olhava para mim e dizia 'Pepe, a comida não está a descer, pois não?' E eu assim 'não, mano'. De nervosismo, não é... E até emociona", disse o internacional português.