Pepe Neves, extremo do RB Bragantino, quer voltar às seleções de Portugal: «Sempre uma honra»

Pepe Neves, jovem extremo dos quadros do RB Bragantino, espera voltar rapidamente às seleções de Portugal, por onde passou nos sub-18. A regressar de uma longa lesão, o luso-brasileiro, de 20 anos, tem bem claras as metas para o futuro."Sobre a seleção de Portugal, é claro que é sempre uma honra defender, quero continuar a trabalhar firme para conquistar o meu espaço, sei que as coisas vão fluir de forma natural com muito trabalho e empenho no dia a dia", referiu, em declarações à assessoria.Depois de um ano de fora, Pepe neves volto recentemente a jogar, somando minutos pelos sub-23 do Red Bull Bragantino no jogo com o Vila Nova. Um momento de enorme felicidade. "Foi maravilhoso para mim e para minha família. Uma sensação única, graças a Deus pude voltar a fazer o que mais amo, que é jogar futebol. Estou muito feliz com este momento e a readquirir confiança para continuar a evolir e a dar o melhor de mim todos os dias. Estou a dar tempo ao tempo para isso e sei que será um processo natural, junto com muito trabalho e esforço diários", apontou.Com um passado rico, fruto das passagens pelo Corinthians, pelo Charlton, pelo Everton, pelo Reading, pelo Cartagena e pelo Yeclano Deportivo, o extremo assume ter bebido muito do que já viveu, sobretudo em Inglaterra. "O futebol inglês ensinou-me muito, um jogo muito técnico e com altíssima intensidade, aprendi muito como profissional, a tática também é importante para os treinadores de lá, isso obriga-nos a ter ainda mais concentração dentro do jogo", finalizou.