Pepe ultrapassou Luís Figo na lista de jogadores com mais internacionalizações com a camisola de Portugal e tornou-se no terceiro jogador com mais jogos de quinas ao peito.Com o duelo frente à Suíça, o defesa-central, de 39 anos, isolou-se no 3º lugar, com 128 partidas disputadas, ficando apenas atrás do capitão da Seleção, Cristiano Ronaldo (189), e do médio João Moutinho (146).