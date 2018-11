Pizzi não 'escolhe' entre Vitória e Jesus e só pensa na Seleção: «É o meu melhor momento»

Pizzi afirmou esta quarta-feira que está a passar pelo melhor momento na seleção portuguesa e considerou que a Itália, próximo adversário na Liga das Nações A, é uma "potência do futebol mundial". Sobre o Benfica, o médio preferiu focar-se... noutro temaO espírito está ótimo como sempre. Desde que venho à Seleção, o espírito é sempre bom e positivo, com todos os jogadores com muita vontade de vencer. É assim que encaramos estes dois jogos importantes para nós. Há vontade de vencer e carimbar já a passagem à próxima fase da Liga das Nações. Vamos estar preparados para dar a resposta mais positiva possível.Tenho tranquilidade quer no clube quer na seleção. Aqui o espírito e toda a dinâmica são muito positivas. Todos os jogadores estão aqui de corpo e alma e com muita vontade de vencer. É um orgulho para todos representar a seleção e estamos muito felizes por termos mais oportunidades de representar o nosso país. Vamos trabalhar ao máximo nestes poucos treinos até aos jogos para dar a melhor resposta possível.A Seleção Nacional tem de entrar sempre com espírito e vontade de vencer. Sabemos que um ponto é possível para passarmos, mas se entrarmos em campo a achar que o ponto chega estamos mais perto de perder o jogo do que ganhar. Vamos entrar com vontade de vencer, de ir a Itália buscar os três pontos, que é o que fazemos sempre. Encontramos uma seleção muito difícil e muito diferente da que vimos na luz. Vão estar no máximo cinco dos que jogaram na Luz. Vão estar em casa, perante os seus adeptos, e será um jogo complicado. É uma potência a nível europeu e mundial, mas vamos preparar-nos para chegar lá e conseguir os três pontos.A minha preferência é estar aqui na Seleção Nacional. O Benfica fala-se depois. Estou aqui para responder a questões relacionadas com a seleção e com o jogo com a Itália. Isso não sou eu que tenho de responder. O meu foco é a Seleção Nacional e ajudar Portugal contra ItáliaNão estou nada preocupado com qualquer tipo de críticas. Isso tem de passar ao lado de todos os jogadores. Se estiver de consciência tranquila, isso é o mais importante. Estou de consciência tranquila, tenho feito bem o meu trabalho e espero continuar assim.Todos os que estão aqui têm os índices físicos elevados para estar aqui. Vamos ter um jogo muito difícil e teremos de trabalhar muito a defender e atacar. Quem está aqui tem qualidade e os índices físicos estão elevados. Isso não se coloca em questão. Estamos preparados.Tenho vindo a trabalhar para chegar à seleção. É o sonho de qualquer um. Espero continuar por cá.Todos os sectores estão recheados de grandes jogadores. No meio-campo há muita qualidade e várias opções, mas nos outros sectores a qualidade é a mesma se não superior. A Seleção está recheada. Somos 24 jogadores com muita qualidade, muita vontade de conquistar vitórias. Estamos preparados para ajudar Portugal.Cada treinador tem a sua ideia de jogo e a sua maneira de jogar. No clube temos de obedecer às indicações do nosso treinador e mudar o chip para estar preparados para as novas indicações que possamos ter do selecionador. Temos de estar preparados para isso e corresponder. Os comportamentos são basicamente os mesmos, muda uma coisa aqui e ali.Acaba por ser o meu melhor momento porque tenho sido titular na Seleção Nacional e claro que nos últimos era chamado, não era muitas vezes titular e agora, felizmente, o míster tem optado nestes últimos jogos pela minha titularidade. Isto é um trabalho contínuo e tenho de continuar a trabalhar no máximo para continuar a corresponder às expectativas do míster.