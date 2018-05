A Seleção Nacional manteve-se na quarta posição do ranking da FIFA, com 1.306 pontos. A equipa das quinas continua à porta do pódio pelo segundo mês consecutivo, enquanto a Alemanha se senta no trono, com 1.544 pontos. Ainda assim, Portugal está muito perto do Brasil (vice-líder, fruto dos 1.384 pontos) e da Bélgica (3ª classificada, com 1.346).