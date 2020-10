Portugal colocou fim à terceira melhor série goleadora da história

Portugal colocou um ponto final na série de 42 jogos seguidos a marcar da Espanha, depois do nulo desta quarta-feira em Alvalade, num particular entre as duas seleções. Com efeito, La Roja não ficava em branco desde junho de 2016, quando perdeu com a Itália por 2-0 em pleno Europeu que viria a ser conquistado precisamente pela Seleção Nacional.





Segundo o jornalista espanhol da Cadena COPE Pedro Martin - um especialista em números do futebol -, esta série de encontros consecutivos sempre a faturar da Espanha é a terceira mais longa da história do futebol, apenas suplantada pela da Hungria (72 entre 1949 e 1957) e pela da Inglaterra (52 entre 1884 e 1901).