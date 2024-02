Portugal-Croácia com lotação quase esgotada

O jogo entre Portugal e a Croácia, que serve de preparação para ambas as seleções com vista à participação no Euro’24, tem lotação praticamente esgotada. O encontro, marcado para 8 de junho (17h45), realiza-se no Estádio Nacional e assinala o regresso da Seleção ao Jamor dez anos depois do último jogo que as quinas ali realizaramEntretanto, a FPF vai colocar amanhã à venda os bilhetes para o jogo de despedida da Seleção Nacional antes da partida para o Euro'2024: o adversário é a Irlanda e o jogo vai disputar-se no Estádio Municipal de Aveiro a 11 de junho (19h45).