Portugal defronta Eslovénia em jogo de preparação para o Euro'2024

Portugal irá a defrontar Eslovénia no dia 26 de março, em Ljubliana, no segundo teste da Seleção Nacional nesse mês, estando já marcado para dia 21 um primeiro jogo de preparação para o Euro'2024, diante da Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. A equipa das quinas, que se apurou com 10 vitórias em 10 jogos, fará ainda outros três particulares com adversários a designar.No Campeonato da Europa, Portugal terá pela frente as seleções da República Checa, da Turquia e ainda o vencedor do caminho C do playoff (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão). Já a Eslovénia, que se classificou na 2ª posição do Grupo H, defrontará Inglaterra, Dinamarca e Sérvia no torneio.