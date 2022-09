Portugal defronta Nigéria a 17 de novembro antes de rumar ao Qatar

A seleção portuguesa vai defrontar a Nigéria, de José Peseiro, em 17 de novembro, naquele que será o último encontro da formação lusa antes de viajar para o Qatar, onde vai disputar o Mundial'2022.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o particular com a seleção africana vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em hora ainda a definir.

Este é, para já, o único jogo de preparação que Portugal vai realizar antes da estreia no Campeonato do Mundo, que está agendada para 24 de novembro, frente ao Gana.

No Grupo H, a seleção liderada por Fernando Santos vai defrontar ainda a Coreia do Sul, de Paulo Bento, e o Uruguai.

O Mundial'2022 vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro.