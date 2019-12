Portugal deve marcar presença no torneio do Qatar

A Seleção Nacional deverá marcar presença no torneio do Qatar, uma prova que será realizada entre 23 e 31 de março, de preparação para o Euro'2020, apurou Record. A notícia está a ser avançada pela imprensa croata e espanhola e o nosso jornal sabe que os campeões europeus deverão ser uma de quatro equipas em competição.





Croácia, Bélgica e Suíça têm sido outros nomes veiculados mas os helvéticos não deverão participar nesta competição, que serve, de certa forma, para promover o Campeonato do Mundo de 2022, que será organizado precisamente pelo Qatar.Recorde-se que Portugal vai enfrentar França, Alemanha e ainda uma seleção que virá do playoff na fase de grupos do Europeu do próximo ano.