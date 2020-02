Portugal enfrentará cinco seleções antes do arranque do Euro'2020

Bélgica, Croácia, Espanha, Eslovénia e Malta são as cinco seleções que Portugal vai defrontar antes de começar a defesa do título de campeão europeu no Euro'2020.





Esta quinta-feira a FPF divulgou o plano de jogos de preparação da Seleção Nacional.No Torneio Internacional do Qatar, que se disputa em Doha, a equipa das quinas defronta a Bélgica e a Cróacia, a 27 e 30 de março respetivamente.A 31 de maio, Portugal irá jogar com a Eslovénia e a 5 de junho a seleção orientada por Fernando Santos defronta Espanha, jogo agendado para Madrid.No último jogo de preparação - antes do arranque do campeonato da Europa 2020, a 16 de junho - Portugal recebe Malta, a 9 de junho.