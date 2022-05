Portugal-Espanha para a Liga das Nações joga-se em Braga

A partida entre Portugal e Espanha, da Liga dos Nações e agendada para 27 de setembro (19h45), vai realizar-se no Estádio Municipal de Braga. Será a 6.ª jornada do Grupo 2 da Liga A, que inclui ainda a Suécia e República Checa. Será um regresso à Pedreira ao fim de mais de quatro anos, já que o último jogo da Seleção Nacional ali disputado foi em maio de 2018, frente à Tunísia (2-2)."Recordo que foi no nosso estádio que a Seleção carimbou o apuramento para o Euro’2016, que viria a vencer, e, portanto, é com máximo apoio e entusiasmo que o Sp. Braga e os bracarenses vão receber Portugal neste importante jogo para o nosso País", disse António Salvador, presidente do Sp. Braga."É um motivo de enorme satisfação receber de novo a Seleção Nacional na nossa Cidade para o jogo com a Espanha. Para além da qualidade das equipas, que vai certamente proporcionar um grande espetáculo de futebol, teremos com toda a certeza uma grande afluência de público no estádio Municipal para assistir ao Portugal-Espanha", afirmou Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga.