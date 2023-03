Portugal-Liechtenstein vai ter comentário áudio descritivo para pessoas com deficiência visual

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta segunda-feira que o encontro entre Portugal e Liechtenstein, a contar para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, vai contar com comentário áudio descritivo.A iniciativa destina-se para pessoas com deficiência visual, com o intuito de que possam estar informadas sobre tudo o que estará a acontecer dentro de campo durante o encontro que irá realizar-se a partir das 19:45 horas de quinta-feira, no estádio de Alvalade.A FPF aconselha as pessoas que queiram usufruir desta iniciativa para fazerem-se acompanhar de um rádio tradicional e não através de um smartphone, uma vez que as aplicações móveis só conseguem sintonizar rádios que tenham emissão online. A emissão do Portugal-Liechtenstein será transmitida através da frequência de rádio 104.80 MHz FM, apenas no recinto do estádio.