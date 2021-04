Portugal no topo das redes sociais

Portugal tem uma das seleções de futebol mais populares do Mundo. A prova disso é um estudo realizado pela ‘News Tank’ sobre o impacto das federações de futebol nas redes sociais, e a portuguesa está no topo em todas, à exceção do Tik Tok... pois não tem conta.

Esta empresa divulgou o estudo pela primeira vez em março passado e atualiza-o no primeiro dia de cada mês. Em abril, a página Seleções de Portugal, a ‘casa social’ da Federação Portuguesa de Futebol, surge como a terceira com mais ‘likes’ no Facebook, com 4.361.577. Acima de Portugal está apenas a Alemanha (6.363.872 gostos) e o Brasil (11.812.198), que lidera destacado nesta rede social.

No entanto, é no Instagram que a equipa das quinas é mais popular, pois é a segunda com mais seguidores (7.015.803), apenas atrás, novamente, do Brasil (7.515.754). Curiosamente, este estudo mostra ainda que Portugal tem a federação que mais seguidores angariou no último mês: praticamente 87 mil.

No Twitter é onde a Seleção tem mais concorrência mas, mesmo assim, aparece no top 10. Num ranking liderado pela Colômbia (5.096.116), a conta lusa está no 8º posto, com 969.509 seguidores.

Estes são números animadores para a Federação Portuguesa de Futebol, que, há muitos anos, tem uma estratégia de gestão de redes sociais cujo objetivo passa por tornar a Seleção Nacional a segunda favorita dos adeptos não portugueses.

Efeito CR7

Cristiano Ronaldo é a maior ‘atração’ da FPF e as redes sociais beneficiam muito do ‘efeito Ronaldo’. No entanto, quando se colocam lado a lado os números de CR7 com os da Seleção... não há comparação. O capitão português tem mais de 124 milhões de gostos no Facebook, mais de 274 milhões de seguidores no Instagram e quase 92 milhões no Twitter.