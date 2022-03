Portugal perde com Holanda e falha apuramento para o Europeu de sub-17

A seleção portuguesa feminina de sub-17 falhou esta terça-feira o apuramento para o Europeu, ao perder por 3-0, em jogo da terceira e última jornada do grupo 7 da Ronda de Elite.



Em encontro disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela, a equipa portuguesa precisava de vencer para poder se apurar, uma vez que o empate bastava às neerlandesas, mas o golo de Fieke Kroese, logo aos dois minutos, complicou ainda mais a tarefa lusa, tendo o bis de Djoeke De Ridder (57 e 85) confirmado a vitória, e consequente apuramento, da seleção da Holanda.

A seleção da Holanda dominou o primeiro quarto de hora e teve em Fieke Kroese a sua jogadora mais perigosa, autora do golo e de diversos remates perigosos.

A formação de Marisa Gomes ainda conseguiu reequilibrar o encontro, mas a equipa neerlandesa manteve a superioridade, que se estendeu para a segunda parte, período em que a central Djoeke De Ridder se destacou, ao anotar os segundo e terceiro golos (57 e 85).

Com o primeiro lugar no grupo 7, com nove pontos, a seleção dos Países Paixos assegurou o apuramento para o Europeu, que vai decorrer na Bósnia-Herzegovina, tendo Portugal terminado no segundo lugar, com seis pontos, Itália no terceiro, com três, e Montenegro no quarto, sem qualquer ponto.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Portugal-Holanda, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadoras:

0-1, Fieke Kroese, 2 minutos.

0-2, Djoeke De Ridder, 57.

0-3, Djoeke De Ridder, 85.

Equipas:

- Portugal: Victória Ferreira, Ana Pinto, Gabriela Vinhas, Marta Afilhado Gago, Joana Pinho da Silva, Bruna Ramos (Lara Martins, 72), Inês Simas (Mafalda Mariano, 64), Andreia Bravo (Rita Pinto de Almeida, 64), Maria Ferreira, Ana Carolina Ferreira e Cristiana Martins.

(Suplentes: Íris Esgueirão, Luana Oliveira Doce, Isabel Cardoso, Mafalda Mariano, Rita Pinto de Almeida, Inês Meninas, Leonete Correia, Ana Rita Cunha e Lara Martins).

Selecionador: Marisa Gomes.

- Holanda: Van Eijk, Daliyah De Klonia, Djoeke De Ridder, Sterre Kroezen (Melissa Schilder, 72), Isa Kardinaal, Ema Frijns, Kealyn Thomas (Quinty Dupon, 46), Wieke Kaptein, Fieke Kroese, Danique Tolhoek (Sanne Peereboom, 78) e Hanna Huizenga (Deau Den Turk, 90+2).

(Suplentes: Sara Nelis, Sanne Peereboom, Melissa Schilder, Maud Rutgers, Karlijn Woons, Quinty Dupon, Demi Werther, Deau Den Turk e Cacharel Promes).

Selecionador: Thomas Oostendorp.

Árbitro: Katalin Sipos (Hungria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kealyn Thomas (24 minutos), Ana Pinto (40), Sterre Kroezen (45), Rita Pinto de Almeida (66) e Quinty Dupon (90).

Assistência: 173 espetadores.