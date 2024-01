Portugal regressa a Marienfeld: localidade alemã vai a ser o quartel-general da Seleção no Europeu

A localidade alemã de Marienfeld, que recebeu a Seleção Nacional nos meses de junho e julho de 2006, durante o Campeonato do Mundo, voltará a ser o quartel-general de Portugal, sabeCom efeito, a equipa das quinas vai assentar arraiais de novo em Marienfeld no próximo verão, no âmbito do Campeonato da Europa, que será realizado na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho deste ano.Recorde-se que a equipa portuguesa vai disputar o Grupo F, com a Turquia, a República Checa e o vencedor do playoff C, a discutir pelo Cazaquistão, pela Grécia, pelo Luxemburgo e pela Geórgia.