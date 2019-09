Portugal regressa ao quinto lugar no ranking da FIFA

Portugal regressou ao quinto lugar do ranking da FIFA, divulgado esta quinta-feira pelo organismo regulador do futebol mundial, com a subida de uma posição após as vitórias fora diante da Sérvia e Lituânia.Na anterior classificação, em julho, a equipa das quinas tinha trocado de posição com o Uruguai, mas voltou agora ao quinto posto, novamente por troca com os sul-americanos e separados apenas por quatro pontos.O ranking continua a ter como líder a Bélgica, mas a campeã mundial França reassumiu o segundo posto, por troca com o Brasil, e também separados por uma pequena margem de seis pontos. A Inglaterra mantém o quarto lugar.A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, continua no top-10, apesar de uma descida do oitavo para o nono lugar.Outras seleções com técnicos portugueses mantiveram as suas posições, casos da Coreia do Sul (37.º), de Paulo Bento, e Burkina Faso (61.º), de Paulo Duarte, enquanto o Bahrain, de Hélio Sousa, subiu quatro posições e é 105.º.Entre os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 76.º lugar, seguindo de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, no 112.º, 121.º e 123.º lugares, respetivamente, enquanto São Tomé e Príncipe é 190.º, e Timor-Leste 199.º.